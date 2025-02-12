В январе годовая инфляция в Азербайджане составила более 5%

БАКУ /Trend/ - В январе 2025 года индекс потребительских цен составил 105,4 процента по сравнению с январем 2024 года, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям – 105 процентов, по непродовольственным товарам – 102,6 процента, по платным услугам, оказанным населению – 108,4 процента.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, индекс потребительских цен в январе 2025 года составил 101 процент по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия в январе 2025 года составил 100,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

В январе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось увеличение цен на отдельные продукты питания, такие как рыба, сухие молочные смеси для детского питания, масло (сливочное, подсолнечное и кукурузное), столовый маргарин, мандарины, яблоки, груши, мясо, гранаты, хурма, киви, орехи, фундук, каштаны, белокочанная капуста, зелень, огурцы, помидоры, сладкий перец, тыква, чеснок, лук, картофель. Снижение цен наблюдалось в основном на макароны, свежую рыбу, яйца, апельсины, бананы и морковь. В целом, цены на другие продукты питания не претерпели значительных изменений.

В январе 2025 года индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В январе по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось подорожание некоторых непродовольственных товаров, таких как кирпич, водоэмульсионные краски, хлопчатобумажные ткани, люстры и ювелирные изделия. Снижение цен было зафиксировано на пиломатериалы, ламинат и бумагу для письма. Цены на другие непродовольственные товары не претерпели значительных изменений.

Индекс потребительских цен на платные услуги населению в январе 2025 года составил 102,0 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В январе по сравнению с предыдущим месяцем рост цен на платные услуги, предоставляемые населению, наблюдался в ценах на услуги отопления, снабжению электроэнергией, природным газом и аренде жилья. Снижение цен было зафиксировано на международные пассажирские перевозки воздушным транспортом. Цены на другие платные услуги остались стабильными.

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