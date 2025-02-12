Назначен новый советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Гулиев Орхан Мадар оглу назначен советником министра цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Об этом в среду Trend сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что он получил степень бакалавра и магистра в области промышленной инженерии - автоматизации процессов и производства в Берлинском техническом университете.

Орхан Гулиев, начавший карьеру в Управлении информационных технологий и связи SOCAR, до нынешнего назначения занимал должность главного операционного директора ООО SOCAR Caspian Innovation Center. Является преподавателем Бакинской высшей школы нефти.

Отметим, что О.Гулиев является победителем первого конкурса Yüksəliş.

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