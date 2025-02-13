В Баку состоялся форум "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся форум "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, представители государственных структур, международных аудиторских компаний.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация". Текст обращения зачитал министр экономики Микаил Джаббаров.

Как сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, на сегодняшний день более 16 тысяч юридических и физических лиц сделали пожертвования в Фонд возрождения Карабаха.

Министр отметил, что большая часть этих пожертвований была сделана предпринимателями.

По его словам, важной частью борьбы с теневой экономикой является применение законодательства ко всем.

"Хочу выразить благодарность соответствующим государственным органам, включая Генеральную прокуратуру, которые работают с нами плечом к плечу в этой области. В свое время мы сталкивались с вопросом, на каких критериях основывается администрирование налогового органа. Ответ прост: это основано на соответствующем законодательстве государства", - подчеркнул министр.

Далее, Джаббаров добавил, что расширена деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта.

По его словам, диверсификация занимает важное место в экономической политике.

"Глобальные вызовы и региональные реалии диктуют ускорение этого процесса.

Успешная диверсификация требует гибкой интеграции инвестиций, знаний и навыков. В последнее время мы расширили нашу деятельность в области трансформации знаний, технологий и опыта", - подчеркнул он.

Кроме того, в ходе форума было отмечено, что налоговые поступления в 2018 году составили 100%, а в последующие годы они стабильно превышали прогнозные показатели (на фоне снижения удельного веса переплаты в общем поступлении).

Было подчеркнуто, что сближение показателя исполнения налоговых поступлений с прогнозным показателем прошлого года произошло на фоне пересмотра в июне прогноза на 2024 год и увеличения его на 1 миллиард 405 миллионов манатов, в том числе на 800 миллионов манатов по ненефтегазовому сектору.

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