ASCO опубликовала отчет о передаче отходов за 2024 г.

БАКУ /Trend/ - По итогам 2024 года с судов "Азербайджанского каспийского морского пароходства" (ASCO) было передано 103,76 м³ пластика, 776,76 м³ пищевых отходов, 749,9 м³ бытовых отходов (в том числе бумага, картон, ветошь, стекло, металл и др.), 123,94 м³ эксплуатационных отходов, 132,1 м³ нефтешлама, 4380,37 м³ льяльных вод и 93 614,13 м³ хозяйственно-бытовых сточных вод.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

Компания продолжает принимать меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду в ходе эксплуатации судов и береговых объектов, включая минимизацию объемов отходов и выбросов. В этой связи активно реализуются необходимые превентивные мероприятия.

В прошлом году эта работа также продолжалась. Образовавшиеся в результате эксплуатации судов и деятельности береговых объектов различные жидкие и твердые отходы передавались сертифицированным организациям на основании соответствующих договоров и вывозились с территорий.

В этот период на береговых объектах ASCO было передано 26,6 тонны сгоревшего формовочного песка, 1445,2 тонны абразивных отходов (ржавчина с корпуса судов, краска, смесь гравия и песка), 83 381 тонна хозяйственно-бытовых сточных вод, 1025,2 тонны нефтесодержащих льяльных вод, 255,04 тонны смазочного масла, 4700 м³ бытовых отходов (бумага-картон, дерево, ветошь, стекло, металл, бутылки и др.), 1051 м³ пищевых отходов, 716,75 м³ полимерных и пластиковых отходов, 88 м³ масляных и нефтяных отходов, 205 м³ резиновых отходов, 369 м³ эксплуатационных отходов и 0,069 м³ медицинских отходов.

В течение года на переработку было отправлено 1 тонна бумаги, 0,524 тонны пластика, 558,75 тонны черных металлов и 0,9 тонны цветных металлов.