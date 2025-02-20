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Азербайджан примет участие в туристической выставке в Италии

Экономика Материалы 20 февраля 2025 10:25 (UTC +04:00)
Азербайджан примет участие в туристической выставке в Италии
Фото: Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики / Facebook

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в международной туристической выставке TourismA, которая пройдет во Флоренции (Италия) с 21 по 23 февраля.

Как сообщает в четверг Trend, Государственное агентство по туризму Азербайджана уже завершило соответствующие работы для участия в мероприятии.

Агентство заключило договор с компанией TourismA на оказание организационных услуг на выставке.

В соответствии с договором компании выплачено 15 066 манатов.

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