Объем розничной торговли в Азербайджане вырос почти на 4%

БАКУ /Trend/ - В январе этого года в розничной торговой сети потребителям было продано товаров на 4,8 миллиарда манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на 2,6 миллиарда манатов, непродовольственных товаров на 2,2 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с январем прошлого года розничный товарооборот вырос на 3,7 процента в реальном выражении, в том числе на 1,8 процента по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 6,1 процента по непродовольственным товарам.

В январе 2025 года структура расходов покупателей на товары в розничной сети была следующей:

49,7 процента составили продукты питания, 4,7 процента - напитки и табачные изделия, 14,5 процента - текстильные изделия, одежда и обувь, 5,6 процента - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,6 процента - электротовары и мебель, 2,3 процента - фармацевтические и медицинские товары, 1,3 процента - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатная продукция, 17,3 процента - другие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, реализованных субъектами хозяйствования в негосударственном секторе, выросла на 3,7 процента в реальном выражении и составила 99,7 процента от общего розничного товарооборота.

По сравнению с январем 2024 года оборот розничной торговли в январе 2025 года увеличился на 5,2 процента по предприятиям, на 3,0 процента по индивидуальным предпринимателям и на 3,6 процента по рынкам и ярмаркам. В среднем, один человек потратил на товары в розничной сети 473,5 маната, из которых 257,8 маната — на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 215,7 маната — на непродовольственные товары.

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