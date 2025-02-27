Казахстан и Азербайджан нацелены на развитие гуманитарных и политических связей

АСТАНА /Trend/ – Казахстан и Азербайджан договорились о новых шагах для активизации сотрудничества, c акцентом на развитие гуманитарных и политических связей.

Как сообщает Trend, об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Ермухамбета Конуспаева с послом Азербайджанской Республики Агаларом Атамоглановым.

В ходе беседы стороны отметили поступательное развитие политического диалога, активизацию взаимодействия между правительственными структурами, парламентами и деловыми кругами двух стран, а также расширение гуманитарных контактов. Особое внимание было уделено вопросам реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей и подготовке предстоящих официальных мероприятий.

В завершение встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества. Подчеркнута важность координации совместных усилий для успешной реализации намеченных инициатив и углубления стратегического партнёрства между Казахстаном и Азербайджаном.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя государствами впервые были установлены 30 августа 1992 года. Посольство Республики Казахстан в Азербайджане функционирует с 16 декабря 1994 года. А посольство Азербайджана в Казахстане действует с марта 2004 года.

С сентября 2008 года в г. Актау действует Генеральное консульство Азербайджана. Обе страны являются участниками ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, СВМДА, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, СНГ, Организации экономического сотрудничества, ТЮРКСОЙ.