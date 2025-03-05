В 2024 году 4SİM установил сотрудничество с более 30 международными партнерами в области 4-й промышленной революции - Фариз Джафаров

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM), действующий при министерстве экономики Азербайджанской Республики начал сотрудничество с более чем 30 международными партнерами в области 4-й промышленной революции.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации 4SİM Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и запланированным направлениям деятельности на 2025 год.

Он отметил, что в 2024 году организация проводила активную и разнообразную деятельность.

"Азербайджан стал первой страной в мире, создавшей 4SİM на уровне государственного органа, и первой страной в СНГ, принявшей этот центр на своей территории", - добавил Ф.Джафаров.

Он также подчеркнул, что опыт, полученный от международных партнеров, передается местным компаниям, с которыми Центр активно сотрудничает. "У нас более 100 местных партнеров, и в рамках стратегического сотрудничества с ними усиливаются позиции Азербайджана", - отметил исполнительный директор.

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