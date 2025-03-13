В Азербайджане вырос объем операций посредством системы мгновенных платежей

БАКУ /Trend/ - В прошлом году количество операций посредством системы мгновенных платежей (СМП) в Азербайджане составило 801 тысячу единиц, а объем - 1,373 миллиарда манатов.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, количество операций с СМП увеличилось на 213,4 единицы, или 36,3%, а объем операций - на 273 миллиона манатов, или 30,2%.

Так, в течение 2023 года количество операций, осуществляемых через СМП, составило 587,6 тыс. единиц, а объем - 1,1 млрд манатов.

В "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" одним из главных приоритетов определено увеличение доли СМП в национальной платежной системе и содействие ее широкому внедрению.

Отметим, что в прошлом году объем платежей, осуществляемых в Азербайджане через основные компоненты национальной платежной системы - Систему межбанковских расчетов в режиме реального времени (AZIPS), Клиринговую систему расчетов по мелким платежам (XÖHKS) и Систему мгновенных платежей (СМП), составил 760,2 миллиарда манатов, а количество платежей - 168,6 миллиона единиц.