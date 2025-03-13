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Состоялись обсуждения стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" (ФОТО)

Экономика Материалы 13 марта 2025 22:25 (UTC +04:00)
Состоялись обсуждения стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией компании "Masdar" во главе с операционным директором Абдулазизом Алобаидли.

Об этом Trend сообщили в "Азерэнержи".

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах на будущее.

Были обсуждены вопросы, связанные с эксплуатируемой солнечной электростанцией "Гарадаг" и стратегией реализации мегапроекта.

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Состоялись обсуждения стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" (ФОТО)
Состоялись обсуждения стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" (ФОТО)
Состоялись обсуждения стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" (ФОТО)
Состоялись обсуждения стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" (ФОТО)
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