Вырос экспорт ненефтяной продукции Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) экспорт ненефтяных товаров из Ирана в Азербайджан увеличился на 13,4% по стоимости и на 12,8% по объему по сравнению с аналогичным периодом предыдущего иранского года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Иранской таможенной службы.

Согласно статистике, за 11 месяцев экспорт ненефтяных товаров из Ирана в Азербайджан составил 635 миллионов долларов США (799 тысяч тонн).

В аналогичный период прошлого года экспорт ненефтяных товаров из Ирана в Азербайджан составил 560 миллионов долларов США (708 тысяч тонн).

Отмечается, что Иран в основном экспортировал в Азербайджан сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, промышленные товары, нефтехимическую и химическую продукцию.

В статистике указывается, что за 11 месяцев торговля между Ираном и Азербайджаном составила по сумме 664 миллиона долларов США (811 тысяч тонн). Торговый оборот Ирана с Азербайджаном увеличился на 10,3% по стоимости и на 11,7% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, согласно данным Иранской таможенной службы, за 11 месяцев текущего иранского года экспорт ненефтяных товаров Ирана составил 53,4 миллиарда долларов США (141 миллион тонн). Экспорт ненефтяных товаров увеличился на 19% по стоимости и на 12,6% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.