Названо количество строений, инвентаризированных на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После проведенных 19 сентября 2023 года локальных антитеррористических мероприятий на освобожденных территориях были проведены инвентаризационные работы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджанской Республики о деятельности в 2024 году.

Согласно информации, в общей сложности на этих территориях выявлено и инвентаризировано 34,6 тысячи строений, относящихся к жилому и 7,8 тыс. строений, относящихся к нежилому фондам. Составленные схемы и фотографии по недвижимости включены в Карабахскую цифровую геоинформационную систему (КЦГС).

В целях выявления ущерба, причиненного этим территориям в результате оккупации, в течение 2024 года были оцифрованы архивные данные (документы) о 1777 объектах недвижимости (зданиях и строениях) посредством КЦГС. В целом к концу отчетного года было определено 166,6 тыс. объектов недвижимости, оцифрованных через КЦГС, в том числе 147,3 тыс. зданий и строений.

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