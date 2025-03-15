Будет создана большая база данных на азербайджанском языке

БАКУ /Trend/ - Создание большой базы данных на азербайджанском языке, проект формирования искусственного интеллекта на ее основе - одна из основных инициатив.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров.

Он отметил, что представляемая им структура рассматривает более 52 проектов, связанных с технологическими решениями.

"Также продолжается наше сотрудничество со Всемирным экономическим форумом. В мире насчитывается более 20 центров 4-й промышленной революции. Мы изучаем их опыт, оказываем поддержку заинтересованным сторонам в Азербайджане, делясь полученными знаниями. Мы поддерживаем университеты, предпринимателей и государственные учреждения в новых технологических решениях. Например, в колл-центре министерства экономики уже запущен проект по внедрению искусственного интеллекта", - сказал Ф.Джафаров.

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