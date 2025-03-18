Оценено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем

БАКУ /Trend/ - В ходе рабочего визита делегации во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Израиль были проведены переговоры об укреплении экономического партнерства между двумя странами, SOCAR подписала меморандум о взаимопонимании с компанией Union Energy.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Отмечается, что Президент Государства Израиль Ицхак Герцог принял министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова. В ходе приема были подчеркнуты исторические и культурные связи между народами Азербайджана и Израиля, а также отмечено, что благодаря инициативам глав государств отношения стран находятся на уровне стратегического союзничества. Стороны рассмотрели направления взаимодействия и вопросы экономического сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений стран в двустороннем и многостороннем форматах.

На встрече с министром энергетики и инфраструктуры Израиля Эли Коэном было отмечено, что в энергетической сфере налажено эффективное взаимодействие, продолжается работа по укреплению сотрудничества в этом направлении, были рассмотрены возможности развития экономического партнерства. Отмечена роль Азербайджана в энергетической безопасности Израиля, важность использования опыта SOCAR в эксплуатации газовых месторождений этой страны. В ходе встречи были оценены важные инициативы и проекты в экономической сфере, приоритетные направления энергетической повестки дня.

В рамках визита в Израиль состоялась церемония вручения лицензий на разведочные работы в блоке "I" в Исключительной экономической зоне (EEZ) этой страны. В мероприятии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, президент SOCAR Ровшан Наджаф, министр энергетики и инфраструктуры Израиля Эли Коэн и другие официальные лица. Это первый разведочный проект SOCAR за пределами Азербайджана. Лицензии имеют стратегические преимущества с точки зрения укрепления международных позиций SOCAR и использования инновационного опыта.

На встрече с министром экономики и промышленности Израиля Ниром Баркатом было подчеркнуто расширение экономического сотрудничества между двумя странами. Были рассмотрены приоритеты инвестиционного сотрудничества двух стран, партнерство в рамках промышленных зон, деловые контакты представителей бизнеса, обмен опытом по цифровому развитию и другие вопросы.

Кроме того, SOCAR и Union Energy подписали меморандум о взаимопонимании по проведению совместных разведочных работ в Исключительной экономической зоне. Документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и исполнительный директор Union Energy Одед Нагар. Было подчеркнуто, что реализация документа будет стимулировать расширение сети международного сотрудничества сторон и доступ к новым энергетическим ресурсам.

На встрече с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром состоялся обмен мнениями о стратегическом союзничестве с Израилем, различных аспектах двусторонних отношений, перспективах экономических и торговых связей.

На встрече в министерстве финансов Израиля с министром, сопредседателем Совместной комиссии между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль Зеэвом Элькиным было отмечено, что сотрудничество развивается по различным направлениям. Стороны обменялись мнениями о поддержке взаимных деловых и торговых связей, обсудили повышение эффективности деятельности Межправительственной комиссии.

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