БАКУ /Trend/ - В составе Наблюдательного совета ОАО "PASHA Bank" произошли очередные изменения. Так, с 18 марта Мир Джамал Пашаев покинул пост председателя Наблюдательного совета "PASHA Bank". Новым председателем Наблюдательного совета банка назначен Ровшан Аллахвердиев.

Отметим, что с момента основания и по сегодняшний день, в течение 18 лет Мир Джамал Пашаев возглавлял Наблюдательный совет ОАО "PASHA Bank", а в 2020 году он вошел в список акционеров банка. Мир Джамал Пашаев заявил, что продолжит исполнять обязанности заместителя председателя Совета директоров "PASHA Holding" и работать в "PASHA Group" по другим направлениям.

Напомним, что новый председатель Наблюдательного совета "PASHA Bank" Ровшан Аллахвердиев занимал пост председателя правления Kapital Bank с июня 2013 года по май 2023 года. С мая 2023 года Р.Аллахвердиев назначен председателем Наблюдательного совета банка. В настоящее время Р.Аллахвердиев занимает должность заместителя главного исполнительного директора "PASHA Holding".

Таким образом, в настоящее время новый состав Наблюдательного совета "PASHA Bank" выглядит следующим образом: