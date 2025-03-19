Депутат парламента Азербайджана о повышении пособий и пенсий

БАКУ /Trend/ - Согласно официальной статистике, в январе этого года среднемесячная заработная плата в Азербайджане выросла на 12,8% и достигла 1062,9 маната. Двузначный рост зарплат обусловлен увеличением минимальной заработной платы, а также повышением окладов в ряде секторов. Кроме того, реализация нового социального пакета положительно сказалась на уровне среднемесячной зарплаты в стране.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

"В этом году социальный пакет охватит более 3 миллионов граждан Азербайджана, и на эти цели запланировано дополнительное выделение более 1.5 миллиарда манатов, а это значит, что социальный пакет не будет ограничиваться повышением зарплат и пенсий. В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Кабинет министров завершает подготовку предложений по повышению пособий и пенсий.

Учитывая, что распоряжение Президента Азербайджана "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения" было подписано 23 декабря 2024 года и Кабинету министров было предоставлено 3 месяца, ожидается, что на этой неделе будут представлены официальные предложения по повышению социальных пособий и пенсий. Далее в рамках следующего этапа социального пакета будут предусмотрены новые повышения.

Таким образом, на следующем этапе реализации социального пакета предусмотрено дальнейшее увеличение пособий и пенсий. Это, в свою очередь, позволит расширить меры социальной поддержки в 2025 году и охватить еще больше граждан", - отмечается в публикации депутата.

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