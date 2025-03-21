Вырос объем кредитных вложений в сферу торговли и услуг в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На 1 февраля этого года объем кредитных вложений в сектор торговли и услуг в Азербайджане составил 4 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке.

Согласно информации, это на 78 миллионов манатов, или на 1,9% меньше, чем месяц назад, и на 567,4 миллиона манатов, или на 16,2% больше, чем в январе 2024 года.

За отчетный месяц банками было инвестировано 3,9 млрд манатов кредитов в сектор торговли и услуг, а небанковскими организациями - 76,4 млн манатов.

Отметим, что в целом кредитный портфель по кредитованию реального сектора в Азербайджане составил 29,3 миллиарда манатов.

Это означает рост на 37,1 миллиона манатов, или на 0,1% в месячном сравнении и на 5 миллиардов манатов, или 20,4% по сравнению с показателем января 2024 года.