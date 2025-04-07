Masdar продолжает исследования для расширения мощностей в области ветроэнергетики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Masdar продолжает исследования по расширению мощностей в области оффшорных ветровых электростанций в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более "зеленому" будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов" в Университете ADA.

"Мы продолжаем проводить исследования для дополнительных мощностей в области оффшорных ветровых электростанций, "зеленого" водорода и аккумуляторных хранилищ. Одна из наших дочерних компаний провела интегрированное исследование в Нахчыване по работе сети и аккумуляторных хранилищ", - сказал он.

Было отмечено, что также проведено несколько исследований, чтобы оценить потенциальное воздействие увеличения доли возобновляемой энергии в общем энергобалансе страны.

М.Садыхов добавил, что в Азербайджане Masdar реализует три проекта: это Билясуварская солнечная электростанция мощностью 445 МВт, Нефтчалинская солнечная электростанция мощностью 315 МВт и Абшерон-Гарадагская ветровая электростанция мощностью 240 МВт.