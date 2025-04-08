Обсуждено расширение сотрудничества между финансовыми структурами Азербайджана и Казахстана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялся визит в Азербайджан делегации Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка во главе с председателем Мединой Абылкасымовой.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), председатель Центробанка Талех Кязимов встретился с казахстанской делегацией.

На встрече председатель Центрального банка довел до сведения казахстанской делегации обширную информацию о реализуемой банком "Стратегии развития финансового сектора в 2024-2026 годах" и стратегических инициативах, осуществляемых в ее рамках.

В ходе встречи председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка была представлена подробная информация о применяемых подходах в области обеспечения финансовой стабильности, банковского и страхового надзора, а также об опыте Республики Казахстан в области регулирования финансовых рынков.

Также состоялась презентация проектов, реализуемых в Казахстане по цифровизации, и проделанной работе в этом направлении.

Встреча продолжилась обсуждением возможностей расширения сотрудничества между структурами, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!