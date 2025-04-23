Названа доля физлиц в экспорте продукции из Азербайджана в I квартале

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года объем экспорта продукции из Азербайджана составил 6,4 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, доля физических лиц в экспорте составила 21,7 миллиона долларов США. Это на 4,3 миллиона долларов США, или на 16,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в январе-марте 2024 года из Азербайджана физическими лицами было экспортировано продукции на сумму 26 миллионов долларов США.

Отметим, что в январе-марте текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 24,3% и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно данным, за последний год экспорт по стране вырос на 6,7%, или 401,75 млн долларов США, до 6,4 млрд долларов США, а импорт увеличился на 52,6%, или 1,9 млрд долларов США, до 5,7 млрд долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота за отчетный период составило 722,9 млн долларов США, что на 1,5 млрд долларов США, или в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.