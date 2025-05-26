В Азербайджане выросло производство сахара

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года в Азербайджане было произведено 85,1 тыс. тонн сахара и сахарного песка.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

По информации, этот показатель на 31,8 тыс. тонн, или на 59,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за первые 4 месяца 2024 года в Азербайджане было произведено 53,3 тысячи тонн сахара и сахарного песка.

К маю текущего года объем запасов готовой продукции в стране составил 5,7 тыс. тонн, что на 2,4 тыс. тонн, или на 72,7% больше, чем годом ранее.