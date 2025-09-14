Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, September 14. The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 124.8 manat ($73.3), or two percent, as the week drew to a close, Trend reports.
The weighted average cost of an ounce of gold increased by 192 manat ($112.8), or 3.2 percent, compared to last week's figure, totaling 6,176 manat ($3,630).
|
Gold ounce value change
|
September 1
|
5,908 manat ($3,473)
|
September 8
|
6,088 manat ($3,579)
|
September 2
|
5,944 manat ($3,494)
|
September 9
|
6,213 manat ($3,652)
|
September 3
|
6,013 manat ($3,535)
|
September 10
|
6,193 manat ($3,640)
|
September 4
|
6,005 manat ($3,530)
|
September 11
|
6,171 manat ($3,628)
|
September 5
|
6,049 manat ($3,556)
|
September 12
|
6,213 manat ($3,652)
|
Average weekly rate
|
5,984 manat ($3,518)
|
Average weekly rate
|
6,176 manat ($3,630)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 2.56 manat, or $1.50, which is a jump of 3.7 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 70 manat ($41.1), which is 1.2 percent, or 0.86 manat ($0.50), more than last week's figure.
|
Silver ounce value change
|
September 1
|
68.7 manat ($40.3)
|
September 8
|
68.9 manat ($40.5)
|
September 2
|
69.3 manat ($40.7)
|
September 9
|
70.3 manat ($41.3)
|
September 3
|
69.2 manat ($40.6)
|
September 10
|
69.8 manat ($41)
|
September 4
|
69.2 manat ($40.6)
|
September 11
|
69.7 manat ($40.9)
|
September 5
|
69.4 manat ($40.8)
|
September 12
|
71.5 manat ($42)
|
Average weekly rate
|
69.2 manat ($40.6)
|
Average weekly rate
|
70 manat ($41.1)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 35.1 manat ($20.6), or 1.5 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went down by 19.6 manat, or $11.5 (0.8 percent), to 2,360 manat ($1,387) compared to last week's figure.
|
Platinum ounce value change
|
September 1
|
2,342 manat ($1,376)
|
September 8
|
2,343 manat ($1,377)
|
September 2
|
2,417 manat ($1,420)
|
September 9
|
2,374 manat ($1,395)
|
September 3
|
2,386 manat ($1,402)
|
September 10
|
2,355 manat ($1,384)
|
September 4
|
2,403 manat ($1,412)
|
September 11
|
2,351 manat ($1,382)
|
September 5
|
2,352 manat ($1,382)
|
September 12
|
2,379 manat ($1,398)
|
Average weekly rate
|
2,380 manat ($1,399)
|
Average weekly rate
|
2,360 manat ($1,387)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 146.5 manat ($86.1), or 7.7 percent. The weighted average price of an ounce of palladium increased by 43.1 manat ($25.3), or 2.2 percent, compared to last week, to 1,970 manat ($1,158).
|
Palladium ounce value change
|
September 1
|
1,906 manat ($1,120)
|
September 8
|
1,896 manat ($1,114)
|
September 2
|
1,929 manat ($1,134)
|
September 9
|
1,951 manat ($1,147)
|
September 3
|
1,945 manat ($1,143)
|
September 10
|
1,962 manat ($1,153)
|
September 4
|
1,932 manat ($1,135)
|
September 11
|
1,997 manat ($1,174)
|
September 5
|
1,922 manat ($1,129)
|
September 12
|
2,042 manat ($1,200)
|
Average weekly rate
|
1,927 manat ($1,132)
|
Average weekly rate
|
1,970 manat ($1,158)
Stay up-to-date with more news on Trend News Agency's WhatsApp channel