Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 14 September 2025 13:33 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Sadig Javadov
BAKU, Azerbaijan, September 14.​ The price of an ounce of gold in Azerbaijan climbed by 124.8 manat ($73.3), or two percent, as the week drew to a close, Trend reports.

The weighted average cost of an ounce of gold increased by 192 manat ($112.8), or 3.2 percent, compared to last week's figure, totaling 6,176 manat ($3,630).

Gold ounce value change

September 1

5,908 manat ($3,473)

September 8

6,088 manat ($3,579)

September 2

5,944 manat ($3,494)

September 9

6,213 manat ($3,652)

September 3

6,013 manat ($3,535)

September 10

6,193 manat ($3,640)

September 4

6,005 manat ($3,530)

September 11

6,171 manat ($3,628)

September 5

6,049 manat ($3,556)

September 12

6,213 manat ($3,652)

Average weekly rate

5,984 manat ($3,518)

Average weekly rate

6,176 manat ($3,630)

This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan took a leap, climbing by 2.56 manat, or $1.50, which is a jump of 3.7 percent. The weighted average cost of an ounce of silver amounted to 70 manat ($41.1), which is 1.2 percent, or 0.86 manat ($0.50), more than last week's figure.

Silver ounce value change

September 1

68.7 manat ($40.3)

September 8

68.9 manat ($40.5)

September 2

69.3 manat ($40.7)

September 9

70.3 manat ($41.3)

September 3

69.2 manat ($40.6)

September 10

69.8 manat ($41)

September 4

69.2 manat ($40.6)

September 11

69.7 manat ($40.9)

September 5

69.4 manat ($40.8)

September 12

71.5 manat ($42)

Average weekly rate

69.2 manat ($40.6)

Average weekly rate

70 manat ($41.1)

The price of an ounce of platinum in Azerbaijan increased by 35.1 manat ($20.6), or 1.5 percent, this week. The weighted average cost of an ounce of platinum went down by 19.6 manat, or $11.5 (0.8 percent), to 2,360 manat ($1,387) compared to last week's figure.

Platinum ounce value change

September 1

2,342 manat ($1,376)

September 8

2,343 manat ($1,377)

September 2

2,417 manat ($1,420)

September 9

2,374 manat ($1,395)

September 3

2,386 manat ($1,402)

September 10

2,355 manat ($1,384)

September 4

2,403 manat ($1,412)

September 11

2,351 manat ($1,382)

September 5

2,352 manat ($1,382)

September 12

2,379 manat ($1,398)

Average weekly rate

2,380 manat ($1,399)

Average weekly rate

2,360 manat ($1,387)

During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan rose by 146.5 manat ($86.1), or 7.7 percent. The weighted average price of an ounce of palladium increased by 43.1 manat ($25.3), or 2.2 percent, compared to last week, to 1,970 manat ($1,158).

Palladium ounce value change

September 1

1,906 manat ($1,120)

September 8

1,896 manat ($1,114)

September 2

1,929 manat ($1,134)

September 9

1,951 manat ($1,147)

September 3

1,945 manat ($1,143)

September 10

1,962 manat ($1,153)

September 4

1,932 manat ($1,135)

September 11

1,997 manat ($1,174)

September 5

1,922 manat ($1,129)

September 12

2,042 manat ($1,200)

Average weekly rate

1,927 manat ($1,132)

Average weekly rate

1,970 manat ($1,158)

