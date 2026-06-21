  1. Home
  2. Economy

Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

Economy Materials 21 June 2026 13:00 (UTC +04:00)
Weekly review of Azerbaijan's precious metals market
Aytaj Shiraliyeva
Aytaj Shiraliyeva
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 21. This week, the price of one ounce (31.1 grams) of gold in Azerbaijan fell by 338.8 manat ($199.29), or 4.6%.

According to the Central Bank of Azerbaijan, the average weekly price per troy ounce of gold fell by 90.7 manat ($53.35), or 1.3%, compared to the previous week, reaching 7,262.4 manat ($4,272).

The price of one troy ounce of gold

June 8

 7,330.4 manat ($4,312)

June 15

-

June 9

 7,366.8 manat ($4,333.4)

June 16

7,349.02 manat ($4,322.95)

June 10

 7,096.2 manat ($4,174.2)

June 17

7,354.9 manat ($4,326.41)

June 11

 6,937.96 manat ($4,081.2)

June 18

7,335.5 manat ($4,315)

June 12

 7,126.9 manat ($4,192.3)

June 19

7,010.2 manat ($4,123.65)
Average price per week 7,171.7 manat ($4,218.65) Average price per week

7,262.4 manat ($4,272)

Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 10.6 manat ($6.24), or 9%.

The average weekly price per troy ounce of silver rose by 3.5 manat ($2.06), or 3.1%, compared to last week, reaching 115.7 manat ($68.06).

The price of one troy ounce of silver

June 8

 115.2 manat ($67.76)

June 15

-

June 9

 115.5 manat ($67.94)

June 16

118.5 manat ($69.71)

June 10

 107.9 manat ($63.47)

June 17

119.1 manat ($70.06)

June 11

 108.8 manat ($64)

June 18

117.3 manat ($69)

June 12

 113.9 manat ($67)

June 19

107.9 manat ($63.47)
Average price per week 112.3 manat ($66.06) Average price per week

115.7 manat ($68.06)

Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 190.4 manat ($112), or 6.3%.

The average weekly price per troy ounce of platinum increased by 47.2 manat ($27.76), or 1.6%, compared to the previous week, reaching 2,963.4 manat ($1,743.18).

The price of one troy ounce of platinum

June 8

 2,990.3 manat ($1,759)

June 15

-

June 9

 2,984.97 manat ($1,755.9)

June 16

2,999.95 manat ($1,764.68)

June 10

 2,817.4 manat ($1,657.3)

June 17

3,050.22 manat ($1,794.25)

June 11

 2,842.3 manat ($1,671.94)

June 18

2,993.9 manat ($1,761.12)

June 12

 2,945.98 manat ($1,732.9)

June 19

2,809.5 manat ($1,652.65)
Average price per week 2,916.2 manat ($1,715.4) Average price per week

2,963.4 manat ($1,743.18)

Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan dropped by 141.5 manat ($83.24), or 6.2%.

The average weekly price per troy ounce of palladium increased by 135.07 manat ($79.45), or 6.4%, compared to the previous week, reaching 2,237.8 manat ($1,316.35).

The price of one troy ounce of palladium

June 8

 2,079.1 manat ($1,223)

June 15

-

June 9

 2,073.7 manat ($1,219.8)

June 16

2,272.1 manat ($1,336.53)

June 10

 2,041.6 manat ($1,200.9)

June 17

2,286.2 manat ($1,344.82)

June 11

 2,122.6 manat ($1,248.6)

June 18

2,262.6 manat ($1,330.94)

June 12

 2,197.2 manat ($1,292.5)

June 19

2,130.6 manat ($1,253.29)
Average price per week 2,102.8 manat ($1,236.9) Average price per week

2,237.9 manat ($1,316.35)

Data for June 15th was not released due to the National Salvation Day holiday in Azerbaijan.

Tags:

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more