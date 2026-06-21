Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, June 21. This week, the price of one ounce (31.1 grams) of gold in Azerbaijan fell by 338.8 manat ($199.29), or 4.6%.
According to the Central Bank of Azerbaijan, the average weekly price per troy ounce of gold fell by 90.7 manat ($53.35), or 1.3%, compared to the previous week, reaching 7,262.4 manat ($4,272).
|The price of one troy ounce of gold
|
June 8
|7,330.4 manat ($4,312)
|
June 15
|
-
|
June 9
|7,366.8 manat ($4,333.4)
|
June 16
|
7,349.02 manat ($4,322.95)
|
June 10
|7,096.2 manat ($4,174.2)
|
June 17
|
7,354.9 manat ($4,326.41)
|
June 11
|6,937.96 manat ($4,081.2)
|
June 18
|
7,335.5 manat ($4,315)
|
June 12
|7,126.9 manat ($4,192.3)
|
June 19
|
7,010.2 manat ($4,123.65)
|Average price per week
|7,171.7 manat ($4,218.65)
|Average price per week
|
7,262.4 manat ($4,272)
Over the past week, the price of one troy ounce of silver in Azerbaijan fell by 10.6 manat ($6.24), or 9%.
The average weekly price per troy ounce of silver rose by 3.5 manat ($2.06), or 3.1%, compared to last week, reaching 115.7 manat ($68.06).
|The price of one troy ounce of silver
|
June 8
|115.2 manat ($67.76)
|
June 15
|
-
|
June 9
|115.5 manat ($67.94)
|
June 16
|
118.5 manat ($69.71)
|
June 10
|107.9 manat ($63.47)
|
June 17
|
119.1 manat ($70.06)
|
June 11
|108.8 manat ($64)
|
June 18
|
117.3 manat ($69)
|
June 12
|113.9 manat ($67)
|
June 19
|
107.9 manat ($63.47)
|Average price per week
|112.3 manat ($66.06)
|Average price per week
|
115.7 manat ($68.06)
Over the past week, the price of one troy ounce of platinum in Azerbaijan fell by 190.4 manat ($112), or 6.3%.
The average weekly price per troy ounce of platinum increased by 47.2 manat ($27.76), or 1.6%, compared to the previous week, reaching 2,963.4 manat ($1,743.18).
|The price of one troy ounce of platinum
|
June 8
|2,990.3 manat ($1,759)
|
June 15
|
-
|
June 9
|2,984.97 manat ($1,755.9)
|
June 16
|
2,999.95 manat ($1,764.68)
|
June 10
|2,817.4 manat ($1,657.3)
|
June 17
|
3,050.22 manat ($1,794.25)
|
June 11
|2,842.3 manat ($1,671.94)
|
June 18
|
2,993.9 manat ($1,761.12)
|
June 12
|2,945.98 manat ($1,732.9)
|
June 19
|
2,809.5 manat ($1,652.65)
|Average price per week
|2,916.2 manat ($1,715.4)
|Average price per week
|
2,963.4 manat ($1,743.18)
Over the past week, the price of one troy ounce of palladium in Azerbaijan dropped by 141.5 manat ($83.24), or 6.2%.
The average weekly price per troy ounce of palladium increased by 135.07 manat ($79.45), or 6.4%, compared to the previous week, reaching 2,237.8 manat ($1,316.35).
|The price of one troy ounce of palladium
|
June 8
|2,079.1 manat ($1,223)
|
June 15
|
-
|
June 9
|2,073.7 manat ($1,219.8)
|
June 16
|
2,272.1 manat ($1,336.53)
|
June 10
|2,041.6 manat ($1,200.9)
|
June 17
|
2,286.2 manat ($1,344.82)
|
June 11
|2,122.6 manat ($1,248.6)
|
June 18
|
2,262.6 manat ($1,330.94)
|
June 12
|2,197.2 manat ($1,292.5)
|
June 19
|
2,130.6 manat ($1,253.29)
|Average price per week
|2,102.8 manat ($1,236.9)
|Average price per week
|
2,237.9 manat ($1,316.35)
Data for June 15th was not released due to the National Salvation Day holiday in Azerbaijan.