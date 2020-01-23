Фонд соцразвития вынужденных переселенцев Азербайджана привлекает услуги строителей

23 января 2020 19:43 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Bakubus закупит подушки безопасности
Тендеры 21 января 10:37
Миграционная госслужба Азербайджана привлечет услуги по ремонту транспорта
Тендеры 15 января 09:15
Шахдагский туристический центр закупит страховку для клиентов
Тендеры 27 декабря 2019 18:21
Трест SOCAR объявляет тендер
Тендеры 19 декабря 2019 11:13
Одно из управлений SOCAR закупит электротовары
Тендеры 18 декабря 2019 09:34
Госагентсво по жилищному строительству закупит седаны
Тендеры 14 ноября 2019 09:55
Лента новостей
В Азербайджане выросли банковские вклады населения
Финансы 20:48
Фонд: В скором времени возобновится прием обращений по поводу аренды жилья с обязательством продажи
Бизнес 20:37
В Азербайджане выросло производство компьютеров
ИКТ 20:09
Замминистра о вложениях индийских компаний в экономику Азербайджана
Экономика 20:08
В МВД Азербайджана новое назначение
Общество 19:25
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим стать дизайнером
Общество 19:23
Мазахир Панахов обратился к партиям, желающим участвовать в выборах
Политика 19:16
МИД: Армения, вместо необоснованных обвинений в адрес Азербайджана, должна признать свою оккупационную политику
Политика 19:06
Что важно знать жителям Азербайджана о новом коронавирусе
Общество 18:41