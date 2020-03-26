Узбекистан строит госпитали для больных коронавирусом

БАКУ/Trend/ - Узбекистан строит госпитали для карантина и лечения зараженных коронавирусом в Андижанской, Навоийской и Сурхандарьинской областях, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав Узбекистана.

Всего, по данным ведомства, в стране для этих целей возведут около 10 больниц.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте сдадут в эксплуатацию три современных специализированных медицинских учреждения для карантина.

По данным Минздрва, строятся здания Детской инфекционной больницы № 3 (144 койки), Детской кардиоревматологической клинической больницы № 4 (158 койко-мест) в Чиланзарском районе, введение их в строй запланировано на ближайшие месяцы.

Также ведется работа по превращению нового здания Ташкентского стоматологического института в Яшнабадском районе в современное медицинское учреждение на 250 коек. Здание будет сдано в эксплуатацию в мае нынешнего года.

Кроме того, в Юкоричирчикском районе Ташкентской области выделено 55 гектаров земли для возведения карантинного учреждения, которое будет построено за короткие сроки. Еще одно крупное учреждение будет построено в Зангиатинском районе.

В эти дни на выделенных 27 гектарах земли ускоренныеи темпами идет работа по строительству больницы на 10 000 коек.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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