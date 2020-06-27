TAV Airports о планах превращения бывшей столицы Казахстана в региональный грузовой центр

БАКУ /Trend/ - Турецкий холдинг TAV Airports, входящий в Groupe ADP (Aéroports de Paris), во взаимодействии местными заинтересованными сторонами будет работать над превращением казахстанского города Алматы в крупный деловой, туристический и грузовой центр, сказал Trend заместитель генерального директора TAV Airports Серкан Каптан.

Напомним, восьмого мая стало известно, что TAV Airports, подписал договор купли-продажи акций казахстанского международного аэропорта Алматы, приобретя таким образом не менее 75 процентов акций.

Отметим, что в ноябре 2019 года стало известно, что турецкий холдинг TAV Airports (46,12 процента акций которого принадлежат Groupe ADP) и действующая в Казахстане и России VPE Capital начали переговоры о покупке казахстанского международного аэропорта Алматы.

По словам Каптана, TAV Airports надеется полностью заключить соглашение и вступить во владение аэропортом в третьем квартале 2020 года.

"Алматы является одним из наиболее важных экономических и культурных центров в регионе, и мы рады полностью реализовать его потенциал", - сказал Каптан.

Говоря о планах TAV Airports по модернизации аэропорта, Каптан отметил, что после начала работы в аэропорту компания инвестирует от 150 до 200 миллионов долларов в строительство нового терминала, других связанных с терминалом объектов в воздушной зоне, а также в модернизацию существующей инфраструктуры аэропорта.

"Следовательно, пропускная способность аэропорта удвоится до 14 миллионов пассажиров. Кроме того, используя наш обширный опыт, мы планируем внедрить глобальные стандарты для повышения качества обслуживания и удовлетворенности пассажиров в аэропорту. Вместе с местными заинтересованными сторонами мы будем работать над укреплением Алматы как крупного делового, туристического и грузового центра", - сказал он.

Созданный в 1997 году TAV Airports Holding является ведущим оператором аэропортов в Турции. Согласно статистике, аэропорты, принадлежащие или управляемые компанией, обслуживают приблизительно 420 тысяч рейсов и перевозят в среднем 48 миллионов пассажиров в год.

TAV Airports входит в группу Groupe ADP (Aéroports de Paris), которая является оператором международных аэропортов. Штаб-квартира находится во Франции.

Отметим, что по итогам 2019 года в международном аэропорту Алматы в Казахстане было обслужено 6,422 миллиона пассажиров, что на 13 процентов больше, чем в 2018 году.

Международный аэропорт Алматы является одним из крупнейших международных аэропортов Казахстана. Расположен в северной части города Алматы.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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