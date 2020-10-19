В Зардабе завершена реконструкция автомобильной дороги местного значения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Зардабском районе Азербайджана завершена реконструкция автомобильной дороги местного значения, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По данным, протяженность автомобильной дороги местного значения составляет семь километров.

"Это автомобильная дорога Гяльмя-Алибейли-Аллахгулубагы - ответвление от 32-го километра автомобильной дороги республиканского значения Уджар-Зардаб-Агджабеди", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, дорога четвертой технической категории, она обеспечивает транспортное сообщение с райцентром и соседними районами более четырех тысяч жителей трех сел.

Отметим, что автомобильная дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди имеет важное значение с точки зрения укрепления экономических связей, снижения транспортных расходов при передвижении между регионами республики, в том числе Уджарским, Зардабским и Агджабединским районами. Наряду со всеми этими особенностями, данная дорога играет важную роль в повышении эффективности транзитных услуг, являясь вспомогательным путем для координации транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана.

Реализация проекта также внесет большой вклад в социально-экономическое развитие населенных пунктов, расположенных вдоль дороги. Согласно распоряжению и указам Президента Ильхама Алиева, модернизация дорог также усиливает туристический и сельскохозяйственный потенциал регионов Азербайджана. Основной целью всех этих мероприятий является решение ряда социальных проблем граждан и дальнейшее улучшение их повседневной жизни.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva