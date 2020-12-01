Азербайджан более чем на четверть нарастил производство стройматериалов
Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО)
Певица из Франции: Помню последние дни в Лачине, когда смотрели ночью на светящиеся в небе снаряды...
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Проекты, связывающие Туркменистан с Южным Кавказом, могут представлять большой интерес для Бельгии - посол
Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО)
Освобождение от оккупации Лачинского района означает полное восстановление государственных границ Азербайджана – эксперт
В Азербайджане внесены изменения в Государственную программу по развитию официальной статистики - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев - Сенату Франции: Отдайте город Марсель, измените его название, создайте армянам там второе государство
В Азербайджане выявлено еще 4426 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1995 человек вылечились
Я видел своими глазами блестящие результаты деятельности Мехрибан Алиевой по укреплению взаимопонимания между культурами - Игумен Алексий в интервью "Независимой газете"
Проект цифровой инфраструктуры компании AzerTelecom по дну Каспийского моря обсудили на конференции “Туркментел 2020” (ФОТО)
Певица из Франции: Помню последние дни в Лачине, когда смотрели ночью на светящиеся в небе снаряды...
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан соединяется со своей неотъемлемой частью - Нахчываном, Азербайджан соединяется с Турцией
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Лачинского района от оккупации (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Интересно, какие условия сейчас может поставить Пашинян, который ставил семь условий?
Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор проходит через город Лачин. Мы предложили построить новый коридор
Президент Ильхам Алиев: В течение 44 дней мы уничтожили технику, которую Армения собирала на протяжении 30 лет
Президент Ильхам Алиев обнародовал полный список уничтоженной и взятой в качестве трофея армянской техники
Мой дедушка-шушинец обещал своей жене-француженке цветок Хары Бюльбюль… - разговор о Победе с Нигяр Нариманбековой
Президент Ильхам Алиев: В первоначальной версии Заявления нам предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Я был категорически против этого
Президент Ильхам Алиев: У врага не было иного пути - он либо был бы полностью уничтожен, либо должен был подписать акт о капитуляции
Президент Ильхам Алиев: В нашем регионе возникла новая реальность, эту реальность создал Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Армения либо была бы полностью уничтожена, либо должна была подписать Заявление. Какое дело другим до этого?
Президент Ильхам Алиев: Если кто-то захочет вмешаться в Заявление, подписанное 10 ноября, то увидит нашу жесткую позицию
Президент Ильхам Алиев: Я всегда говорил, что если Лачин, Кельбаджар и Шуша не вернутся к Азербайджану, то никакого соглашения быть не может
Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона вообще считала, что весь Лачинский район должен быть отдан им в качестве коридора, некоторые западные круги поддерживали эту позицию
Президент Ильхам Алиев: Большая часть наших лесных площадей осталась нетронутой, потому что враг не смог забраться в эти леса
Президент Ильхам Алиев: Мы постараемся в короткие сроки вернуть бывших вынужденных переселенцев во все наши районы, освобожденные от оккупации