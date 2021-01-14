Новое административное здание Центробанка Азербайджана будет состоять из 37 этажей - Tekfen

БАКУ /Trend/ - Новое административное здание Центрального банка Азербайджана будет состоять из 37 этажей, а высота здания составит 168 метров.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор компании Tekfen Construction Мустафа Копуз.

По его словам, строительство административного здания банка запланировано на проспекте Гейдара Алиева в Баку, площадь сооружения будет 67,98 тысячи квадратных метров. Строительные работы будут проводится в течение трёх лет.

"За период своей деятельности в Азербайджане мы реализовали такие строительные проекты, как Бакинский Олимпийский стадион в Баку, SOCAR Tower и административное здание бывшего Министерства налогов. Tekfen Construction рада начать очередной проект" - заявил Мустафа Копуз.

Отметим, что на строительство здания будет выделено 218 миллионов евро.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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