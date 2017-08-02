SOFAZ продал азербайджанским банкам почти $2 млрд

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в июле 2017 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 253,2 миллиона долларов, сообщает в среду фонд.

За семь месяцев 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах свыше 1,94 миллиарда долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2017 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиарда манатов.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Аукционы проводятся два раза в неделю.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli