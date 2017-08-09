Expressbank вернул клиентам более 50 000 манатов кэшбэка

9 августа 2017 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Среди множества продуктов и услуг Expressbank, ExpressClub считается уникальной благодаря тому, что позволяет клиентам, совершающим покупки, зарабатывать реальные деньги.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, в короткие сроки услуга ExpressClub заработала любовь и доверие клиентов, а также до сегодняшнего дня позволила им получить кэшбек в общей сумме более 50 тысяч манатов.

Представленная под слоганом «Превращайте свои расходы в доходы», услуга ExpressClub дает возможность всем владельцам пластиковых карт от Expressbank, совершая платежи посредством POS-терминалов, возвращать обратно на свой счет часть потраченной суммы (кэшбек). В дальнейшем эти деньги клиент может обналичить, а также еще раз совершить безналичный платеж с помощью POS-терминалов, тем самым в очередной раз превратить свои расходы в доходы.

Основным преимуществом проекта ExpressClub является то, что кроме кэшбека до 20 процентов от суммы транзакций, получаемого при осуществлении оплат посредством пластиковых карт через POS-терминалы в партнёрских и других торгово-развлекательных центрах в пределах страны, держатели пластиковых карт Expressbank получат возможность возврата 0,3 процента от суммы, потраченной на предприятиях, не являющихся партнёрами. Также следует отметить, что список партнёров, входящих в сеть, постоянно обновляется и пополняется.

Для того, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, достаточно лишь стать обладателем пластиковой карты от Expressbank.

Для желающих стать владельцем пластиковых карт от Expressbank стоимость Expresso составляет 5 манатов, Visa Electron/Maestro - 6 манатов, а Visa Classic/MasterCard Standart - 8 манатов. При осуществлении взноса на счет в размере 400 манатов бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold/MasterCard Gold, а при взносе 800 манатов можно получить карточку Visa Platinum/MasterCard Platinum. Баланс карты можно удобно, быстро и без комиссии пополнить с помощъю мобильного кошелька и платежного терминала ExpressPay.

Для получения более подробной информации о сети партнеров ExpressClub и услуге кэшбек, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с банком посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/expressclubaz.

Azernews Newspaper
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