Оплата кредита в Международном банке Азербайджана стала возможна с помощью карт любого банка без комиссий

11 августа 2017 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА), выступающий за внедрение инновативных услуг и продуктов, в очередной раз предлагает своим клиентам широкий спектр возможностей.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу, ежемесячые платежи по кредитам можно выплачивать через сайт банка, посредством пластиковых карт любого из банков страны. Кроме того, со стороны банка за операцию не взимается никакой комиссии. Онлайн-оплата кредита проводится здесь.

Клиент выполняет нужные ему операции в следующей последовательности:

- Вводит 20-значное число счета в систему и подтверждает правильность данных;

- Показывает данные карточки, которая будет использоваться для проведения платежа;

- Завершает операцию путем подтверждения данных о сумме платежа, виде валюты и номере счета.

Выписка о платеже может быть выслана на электронную почту по просьбе клиента. Выплату кредита Международному банку Азербайджана можно проводить, посредством карт вышеуказанного банка, так же и карт любых других банков страны.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

Azernews Newspaper
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