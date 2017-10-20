Азербайджан на 2018 год сократил годовой лимит на выдачу госгарантий в 2,5 раза

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана в госбюджете на 2018 год установило максимальный лимит на предоставление государственных гарантий в течение года в размере четырех миллиардов манатов.

Проект закона "О государственном бюджете на 2018 год" опубликован в пятницу в официальной печати.

Данный показатель был впервые введен в 2017 году и определен на уровне 10 миллиардов манатов.

Как отмечается в проекте закона, в следующем году на управление государственным долгом планируется выделить 2 262,8 миллиона манатов, что на 621 миллион манатов (на 37,8 процента) меньше показателя 2017 года.

При этом на выполнение обязательств по внутреннему госдолгу в госбюджете заложены 103,18 миллиона манатов, в том числе 80,17 миллиона манатов - на выплату процентов и 23,007 миллиона манатов - по основному долгу. На покрытие внешнего госдолга в 2018 году планируется направить 2,159 миллиарда манатов (в том числе 533,59 миллиона манатов - на выплату процентов и 1,626 миллиарда манатов - основного долга).

Верхний предел внутреннего госдолга в 2018 году прогнозируется на уровне 700 миллионов манатов, внешнего госдолга - на уровне одного миллиарда манатов.

По состоянию на первое июля 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 7 172,6 миллиона долларов (12 208,5 миллиона манатов), что составляет 18,9 процента ВВП страны.

По данным министерства финансов, в статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и условные обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

Внешний госдолг состоит в основном из кредитных программ и инфраструктурных проектов международных финансовых институтов, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках.

Напомним, что на первое апреля 2017 года внешний госдолг страны достигал семи миллиардов долларов (18,1 процента ВВП).

(Автор: Илаха Мамедли)