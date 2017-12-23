Джавид Гурбанов рассказал о новой эре в развитии железных дорог Азербайджана

23 декабря 2017 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Железнодорожный транспорт, являющийся одной из основных частей транспортной системы Азербайджана, сегодня находится на этапе стремительного развития.

Об этом в своей статье, опубликованной в газете “Республика”, пишет председатель ЗАО “Азербайджанские железные дороги” Джавид Гурбанов.

Грандиозные работы по развитию железнодорожной системы, отмечает Гурбанов, стали возможными благодаря экономической политике и постоянной заботе великого политического деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева.

“Экономические реформы, успешная внутренняя и внешняя политика, демократизация, осуществленные Гейдаром Алиевым на протяжении всего периода руководства страной, позволили ускорить социально-экономическое развитие Азербайджана. Широкомасштабные реформы, основа которых заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемые Президентом Ильхамом Алиевым, как и во всех сферах, успешно реализуется в сфере железнодорожного транспорта”, - подчеркнул Гурбанов.

По его словам, в последние годы в работе “Азербайджанских железных дорог” началась новая эра. Председатель ЗАО также отметил реализованные и реализуемые в стране крупные транспортные проекты. Так, Гурбанов отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК), открытие которой состоялось 30 октября этого года, позволит соединить страны и континенты.

“Перевозки по железнодорожному маршруту БТК уже начались. Поезд, отправленный из Казахстана, достиг порта Мерсин в Турции и уже вернулся обратно. В Мерсине этот поезд вновь был загружен и отправлен в Казахстан. Сейчас в пути уже находится второй грузовой поезд, выехавший из Казахстана”, - написал Гурбанов.

В своей статье Джавид Гурбанов также рассказал о ходе реализации проекта создания международного транспортного маршрута “Север-Юг”. По его словам, создание этого маршрута - это историческое событие.

“Проект “Север-Юг” соединяет Северную Европу и Южную Азию. Прогнозы показывают, что когда маршрут начнет полноценную деятельность, то он создаст условия для выхода стран Европы, России, Центральной Азии, Кавказского региона к Персидскому заливу и Индии, интенсифицирует торговые связи прикаспийских стран с портами Черного моря”, - отметил Гурбанов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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