В парламенте Казахстана обсудили расширение экономических связей с азиатскими странами

БАКУ /Trend/ - В Казахстане необходимо разработать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, сказал председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента Казахстана Маулен Ашимбаев

«Соответствующим государственным органам было бы целесообразно сформулировать долгосрочную стратегию по расширению торговых и экономических связей с азиатскими странами, в том числе по экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции», — сказал Ашимбаев в понедельник на правительственном часе по вопросам внешней политики Казахстана в азиатском направлении, передают казахстанские СМИ.

Он отметил, что в целом с 2005 года в экономику Казахстана было привлечено более 250 миллиардов долларов инвестиций.

«При этом в первой десятке стран, из которых привлечено наибольшее количество инвестиций, только одна страна является азиатской – это Китай», — отметил депутат.

По его мнению, необходимо активизировать усилия по реализации 51 производственного проекта, по которым имеются договоренности с Китаем.

«Как было отмечено, пять проектов были запущены в этом году. В то же время анализ этих проектов показывает их традиционный или сырьевой характер. В связи с этим целесообразно делать акцент на инновационных проектах, использующих современные технологии для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью», — сказал Ашимбаев.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.