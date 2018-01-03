В Узбекистане снизилась налоговая нагрузка на юридические лица

3 января 2018 14:17 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 января 2018 года в Узбекистане ставка налога на прибыль юридических лиц выросла с 7,5 процента до 14 процентов, сообщили Trend в Государственном налоговом комитете республики.

При этом отменен налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, который составлял восемь процентов. С учетом этого совокупная налоговая нагрузка для юрлиц уменьшилась с 15,5 процента до 14 процентов, уточнили в комитете.

По ставке в 14 процентов налог на прибыль будут уплачивать и юридические лица, получающие доходы от проведения аукционов и организации массовых зрелищных мероприятий. В 2017 году налог на прибыль они платили по отдельной ставке — 35 процентов.

У коммерческих банков сохранилась ставка налога на прибыль на уровне 22 процентов. Для сотовых компаний, оказывающих услуги мобильной связи, ставка налога составляет 14 процентов при уровне рентабельности до 20 процентов, при уровне рентабельности свыше 20 процентов уплачивается 50 процентов от суммы прибыли, превышающей 20-процентный уровень рентабельности.

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Ирина Парфёнова)

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