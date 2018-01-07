Узбекистан взял курс на либерализацию автомобильного рынка

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 января в Узбекистане отменена существовавшая много лет повышенная ставка пошлины за нотариальное удостоверение доверенностей и договоров по автомобилям возрастом до одного года превышавшая 100 долларов США за одну лошадиную силу.

До этого пошлина за удостоверение нотариусами доверенностей на право пользования (распоряжения) или договоров купли-продажи, мены, дарения, ренты, аренды, безвозмездного пользования, залога и лизинга легковых автомобилей отечественного и импортного производства сроком эксплуатации до одного года со дня приобретения у официальных дилеров составляла 5 минимальных зарплат (МРЗП) за каждую лошадиную силу. При этом указанная ставка применялась независимо от количества сделок с автомобилями в течение первого года.

Действующая пошлина удостоверение договоров купли-продажи, мены, дарения автомототранспортных средств возрастом до трех лет составляет 10 процентов МРЗП, автотранспорта иностранного производства — 30 процентов МРЗП, за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения автомобилями родителям, супругу и его родителям, детям и их супругам, братьям, сестрам, внукам и племянникам‎ — 1 МРЗП, на право пользования другим лицам‎‎‎ — 5 МРЗП, на право распоряжения другим лицам‎‎‎ — 10 МРЗП.

Напомним, что с 1 декабря 2017 года в Узбекистане минимальный размер заработной платы увеличен на 15 процентов и на сегодняшний день составляет 172240 сумов или 21,2 доллара по официальному курсу Центрального банка страны.

(Автор: Мамед Дашдамиров. Редактор: Хазар Ахундов)

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