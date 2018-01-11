В 2018 году завершится строительство дополнительных веток тоннеля "Мармарай" в Стамбуле

11 января 2018 10:49 (UTC+04:00)

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