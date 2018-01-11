Афганистан получил дар автобусы и агротехнику от Узбекистана

11 января 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В афганском Хайратоне в среду состоялась передача в дар народу Афганистана 25 автобусов марки "Isuzu", трех современных тракторов марки “New Holland”, а также навесной техники узбекского производства, сообщило «Национальное информагентство Узбекистана» (УзА).

Техника была подарена Афганистану от имени президента Узбекистана.

Автобусы, как ожидается, облегчат доставку афганских детей в школы. В присутствии делегации Узбекистана три автобуса были переданы администрации Хайратона.

На мероприятии отмечалось, что в Сурхандарьинской области по поручению президента Шавката Мирзиёева создан образовательный центр для обучения граждан Афганистана, куда уже 20 января прибудет около 100 студентов.

Афганская сторона выразила признательность за готовность Узбекистана увеличить объемы поставляемой электроэнергии и построить новую линию электропередач «Сурхан-Пули-Хумри», которая обеспечит потребность Кабула и северных провинций в электроэнергии.

Кроме того, Узбекистан снизил цену на поставляемую в Афганистан электроэнергию.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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