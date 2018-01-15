Компания FAW-Volkswagen в 2018 году намерена выпустить на рынок 9 новых моделей автомобилей

15 января 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китайско-германское совместное автопредприятие FAW-Volkswagen готово выпустить на рынок девять новых моделей автомобилей для реализации поставленной цели по продаже 2,1 миллиона авто в 2018 году.

Среди новых моделей - Audi Q2, Audi Q5 и два внедорожника марки Volkswagen.

Компания также планирует запустить производство электромобилей и других экологически чистых автомашин в этом году и к 2020 году представить 10 моделей автомобилей на новых источниках энергии.

Созданное в 1991 году предприятие FAW-Volkswagen в основном производит автомобили марок Audi and Volkswagen на территории Китая. В 2017 году объем продаж предприятия побил новый рекорд, достигнув двух миллионов автомобилей при росте на пять процентов в годовом исчислении.

Ожидается, что в 2018 году автопроизводитель сдаст в эксплуатацию пять новых заводов в Китае. Компания стремится увеличить годовое производство авто до трех миллионов единиц к 2020 году.

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