Президент Узбекистан поручил поменять систему формирования инвестпрограмм

18 января 2018 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал систему финансирования и формирования инвестиционных программ в стране, назвав ее беспорядочной.

Выступая на совещании с членами правительства глава государства отметил, что чиновники в погоне за громкими цифрами занимались приукрашиванием показателей привлечения и освоения инвестиций. Вследствие этого руководители хокимиятов и отраслей, чтобы выполнить эту «нагрузку», были вынуждены включать в инвестиционные программы неэффективные, несоответствующие развитию регионов и отраслей проекты без конкретных источников финансирования и инициаторов.

Как отметил Мирзиёев, в результате многократных повторных согласований технико-экономического обоснования, бизнес-плана и тендерной документации по проектам их экспертиза затягивалась до 6 месяцев вместо положенных 15 дней. Это приводило к удорожанию и снижению рентабельности инвестиционного проекта.

В связи с просчетами в формировании проектов, не привлечением средств инвесторов в их реализацию многие предприятия обанкротились. Коммерческие банки, на которых было возложено оздоровление предприятий, также понесли большие убытки.

Более того, некоторые незавершенные или нереализованные в срок проекты годами кочевали из программы в программу. К примеру, проект лабораторного оснащения Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора был включен в инвестиционную программу 2015 года, а затем – в программы 2016 и 2017 годов.

Мирзиёев предупредил, что включению в инвестиционные программы подлежат экономически обоснованные проекты с готовой проектно-сметной документацией. Однако раньше такая документация готовилась после включения проекта в инвестиционную программу.

Впредь в государственные программы развития будут включены только те проекты, которые имеют предварительное технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию, отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также напомнил о указе "О создании эффективной системы комплексной экспертизы документации в рамках формирования и реализации государственных программ развития Узбекистана, осуществления государственных закупок" от 8 января текущего года. В соответствии с ним при Национальном агентстве проектного управления организован Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов. Отныне проекты, тендерная документация и импортные договоры будут проходить экспертизу в этом центре.

В силу того, что организация работы по новому порядку продолжается, в 2018 году проекты социально-экономического развития, в порядке исключения, будут осуществляться согласно утверждаемому президентом перечню инвестиционных проектов.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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