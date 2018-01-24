Доллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов США

24 января 2018 17:48 (UTC+04:00)

Курс американского доллара демонстрирует существенное падение в ходе торгов в среду после того, как министр финансов США Стивен Мнучин высказал поддержку слабой нацвалюте, передает РИА Новости.

Евро торгуется днем в районе $1,2385 против $1,2299 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 135,20 иены по сравнению со 135,66 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,39 иены против 110,31 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, рухнул на 0,63% - до 89,71 пункта. Показатель опустился ниже отметки в 90 пунктов впервые с декабря 2014 года, отмечает Dow Jones.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, упал на 0,71%.

Ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли, заявил Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Таким образом, он отошел от обычной для представителей правительства США практики поощрения сильной американской валюты.

Он отметил, что рынок американской валюты является одним из наиболее ликвидных, и краткосрочная динамика доллара не вызывает у него опасений, пишет газета The Guardian.

"Когда происходит синхронный рост экономик, когда вы видите подъем почти везде в мире и повышение торговли, такой период является слабым для доллара, - полагает глава отдела глобальной валютной стратегии Goldman Sachs Камакша Тривиди. - Период между 2003 годом и 2006 годом является хорошим примером. ФРС тогда повышала ставки, но рост глобальной экономики ускорялся, и доллар значительно ослабел".

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Azernews Newspaper
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