Министр экономики Азербайджана рассказал о ходе строительства Бакинского порта

24 января 2018 18:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года на территории Бакинского международного морского торгового порта планируется построить семь грузовых мостов.

Об этом в среду сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2017 года и предстоящим задачам.

По словам министра, до марта также планируется завершить строительство складов, вспомогательных зданий и других инфраструктурных объектов. Кроме того, в мае планируется завершить строительство операционного здания порта.

Всего к строительным работам привлечено до 1500 человек и почти 300 единиц различной строительной техники.

Министр напомнил, что в январе этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия терминала Ро-Ро в Бакинском порту, который способен принимать 1,8 миллиона тонн грузов ежегодно.

Как отметил Мустафаев, по указанию главы государства первую фазу строительных работ в Бакинском порту планируется завершить в этом году.

Отметим, что по завершении первой фазы Бакинский международный морской торговый порт сможет принимать каждый год до 10-11 миллионов тонн грузов, а также ежегодно обрабатывать до 50 тысяч TEU (стандартные 20-футовые контейнеры). Второй этап проекта предусматривает строительство в порту еще трех грузовых причалов, а на третьем этапе будут возведены два дополнительных грузовых причала. На втором этапе мощность грузового перевала порта достигнет 17 миллионов тонн грузов и 150 тысяч TEU, а по окончании третьего этапа - 25 миллионов тонн грузов и одного миллиона TEU.

В 2017 году объем грузоперевозок через Бакинский международный морской торговый порт (исключая нефтяной терминал) вырос на 31 процент по сравнению с показателем 2016 года, составив 4,4 миллиона тонн. На долю транзитных грузоперевозок пришлось 85,7 процента от общего объема.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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