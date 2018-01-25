В Азербайджане улучшат систему мониторинга данных о фермах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется модернизировать систему мониторинга данных о фермах (СМДФ), говорится в сообщении, опубликованном на портале EU Neighbours.

Согласно сообщению, для обсуждения модернизации системы Баку 29 января посетит венгерский эксперт Чаба Пешти, представитель Исследовательского института аграрной экономики Венгрии.

В рамках миссии будет проведена тщательная проверка текущих настроек СМДФ, ее практики сбора данных и проверки качества данных. Кроме этого, эксперт вместе с представителями министерства сельского хозяйства Азербайджана рассмотрят методику отбора проб и взвешивания в СМДФ.

Миссия организовывается Инструментом технической помощи и информационного обмена Европейской комиссии (TAIEX) в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства Азербайджана.

Нынешняя система мониторинга данных о фермах охватывает все регионы Азербайджана и собирает различную информацию с приблизительно трех тысяч ферм.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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