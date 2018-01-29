В Узбекистане впервые утвержден госстандарт в рамках «GLOBALG.A.P.»

29 января 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Впервые в Узбекистане на основе требований международного стандарта «GLOBALG.A.P.» разработан и утвержден государственный стандарт по Надлежащей сельскохозяйственной практике (G.A.P. – Good Agricultural Practice), сообщается на сайте ПРООН в Узбекистане.

Благодаря этому местные компании для выхода на мировой рынок могут получить международный сертификат «GLOBALG.A.P.» за более короткий период и меньшую стоимость.

«GLOBALG.A.P.» – это признанная международная система стандартов для обеспечения безопасности выращенной сельскохозяйственной продукции и соответствия всей технологической цепочки производства современным качественным и техническим требованиям. В настоящее время в системе «GLOBALG.A.P.» сертифицированы производители сельскохозяйственной продукции в 124 странах мира, а общее количество хозяйств, имеющих сертификаты, превышает 180 тысяч, из которых 75 процентов приходится на продукцию растениеводства (овощи и фрукты).

Наличие сертификата «GLOBALG.A.P.» для многих зарубежных компаний – одно из важных условий торговли агропродукцией. Международные розничные сети и супермаркеты заинтересованы в закупках продукции, качество которой подтверждено международными стандартами.

Для выхода на мировой рынок производителям пищевой продукции необходимо гарантировать, что их продукт выращен в безопасных условиях и с учетом экологических требований.

Производитель, внедривший систему «GLOBALG.A.P.», демонстрирует открытость и ответственность за свою продукцию, что всегда благоприятно сказывается на повышении имиджа и способствует реализации продукции.

Ранее местным производителям сельскохозяйственной продукции необходимо было обращаться в зарубежные компании для сертификации продукции по стандарту«GLOBALG.A.P.». Сегодня благодаря утверждению государственного стандарта Надлежащей сельскохозяйственной практики на основе требований «GLOBALG.A.P.», сертификацию могут осуществлять местные органы сертификации. Это нововведение снижает финансовые затраты и время на получение сертификата, а также создает возможность для производителей осуществлять оплату в национальной валюте.

Начиная с 2015 года проект ПРООН «Содействие развитию торговли» ведет работу по облегчению условий выхода узбекской плодоовощной продукции на внешние рынки сбыта через внедрение сертификации по международным стандартам.

Инициатива ПРООН и правительства Узбекистана по развитию международной торговли для повышения доходов населения и создания рабочих мест осуществляется в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, а также с глобальной деятельностью ПРООН, реализуемой в целях оказания содействия странам в достижении Целей устойчивого развития.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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