Азербайджан и ЕС расширят сотрудничество в сфере транспорта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан намерены интенсифицировать, расширять и углублять сотрудничество в сфере транспорта, сказал на пресс-конференции в Баку во вторник генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

По его словам, стороны согласовали создание специальной рабочей группы, которая будет вести структурный диалог и обсуждения по развитию сотрудничества в различных видах транспорта.

"До этого я посещал Азербайджан в ноябре 2011 года и отчетливо вижу, какое развитие прошла страна за это время, в том числе в сфере транспорта. Во время прошлого визита правительство с энтузиазмом проводило реализацию ряда проектов. Сейчас завершен важный проект Баку-Тбилиси-Карс, на стадии завершения первая фаза Бакинского международного морского торгового порта", - сказал Хололей.