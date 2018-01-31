Азербайджанский банк с иностранным капиталом увеличил операционную прибыль в 2017г почти на 10%

БАКУ /Trend/ - В 2017 году чистая операционная прибыль ОАО Bank Respublika выросла на 8,6 процента, составив 4,9 миллиона манатов, говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

В сообщении отмечается увеличение количества клиентов, доверивших свои вклады банку, о чем говорит прирост депозитного портфеля. За 2017 год депозитный портфель физических лиц увеличился на 3,5 процента и составил 196,637 миллиона манатов. Общий депозитный портфель банка к концу года увеличился на 2,7 процента и достиг 474,801 миллиона манатов.

На отчетный период активы банка составили 702 миллиона манатов, а кредитный портфель - 229 миллионов манатов. Качественный анализ кредитного портфеля показывает уменьшение просроченных кредитов. За квартал их доля сократилась с 13 до 10 процентов, что является одним из низких показателей в банковском секторе, а также считается одним из главных факторов, определяющих финансовую устойчивость банка.

Для сохранения качества кредитного портфеля в минувшем году банком было принято решение о создании резервов на сумму 15 миллионов манатов. В результате, банк завершил прошлый год с убытком 10,5 миллиона манатов.

«Хочу отметить, что создав дополнительные резервы, банк предотвратил возникновение возможных рисков по кредитам, выданным до 2017 года. В этой связи было принято решение и об увеличении капитала банка на 10 миллионов манатов. Данный процесс планируется завершить уже к 10-му февраля текущего года. В результате чего, уставный капитал банка достигнет 67,5 миллиона манатов. Повышение уставного капитала производится в рамках стратегии развития по укреплению позиций банка на рынке. Данные инвестиции поддержат устойчивое развитие организации и еще больше укрепят надежность банка на рынке. Кроме того, за счет дополнительно привлеченных средств банк планирует реализовать новые инновативные проекты и обновить ряд продуктов, которые предлагаются клиентам», - отметил председатель правления банка Асеф Намазов.

Bank Respublika начал свою деятельность 22 мая 1992-го года на основе лицензии Национального Банка Азербайджана и уже 25 лет предоставляет эффективные финансовые услуги клиентам, оставаясь верным своему принципу “Sizə faydalı”.

В числе акционеров банка представлены два известных финансовых института Германии – инвестиционная компания DEG, член банковской группы KfW (Немецкий государственный банк), и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Официальный курс на 31 января составляет 1,7001 AZN/USD.

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