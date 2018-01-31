Крупнейший датский инвестбанк об ожиданиях от заседания ФРС США (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Сегодняшнее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США не привнесет чего-то нового в сложившуюся ситуацию с долларом, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

“Ожидания относительно того, что ФРС повысит ставки, стабильно росли с сентября, лихо обгоняя ожидания насчет ставок других центральных банков. Однако доллар остается очень слабым, ведь это точно не фактор роста на рынке. Гораздо более важным фактором, чем ожидания относительно ставок ФРС, могут быть сильные опасения, что прогноз по бюджету США и усугубляющийся дефицит счета текущих операций в стране оказывают огромное негативное влияние на валюту. Слабость доллара во многом связана с менеджерами, управляющими резервами центральных банков, которые охотно работают не только с долларами”, - сказал в среду Trend Харди.

Так что, продолжил он, сегодняшнее последнее усилие главы ФРС Джанет Йеллен, которая вот-вот покинет свой пост, вряд ли привнесет что-то новое в сложившуюся ситуацию: “Вроде бы не в ее стиле делать что-либо кроме спокойных предупреждений, и только резкий рост ожиданий может все испортить”.

В то же время он отметил, что обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу также дало рынку мало пищи для размышлений: “Трамп не сказал ничего нового, и никаких серьезных изменений в торговой политике тоже не произошло. А ведь этого многие боялись. Также была попытка пойти на компромисс с Демократической партией, однако типичная для Трампа резкая манера общения проявилась даже ярче обычного, и с учетом настроений против Трампа демократы предчувствуют мощную победу на промежуточных выборах в ноябре”.

“На этом графике видно, как рынок оценивает вероятность того, что ставка по федеральным фондам достигнет уровня 1,75-2,00 процента [зеленая линия, двойной подъем с текущих значений], 2,00-2,25 процента [синяя линия] или 2,25-2,5 процента [красная линия] после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) в декабре этого года. Это невероятно, но буквально в сентябре прошлого года рынок считал почти нереальным то, что ФРС поднимет ставки аж в два раза по сравнению с их повышением в декабре прошлого года. Теперь мы видим, что сценарий с тремя повышениями "догоняет и перегоняет" сценарий с двумя, а вероятность четырех повышений значительно возрастает. Тем не менее доллар остается слабым – так почему это должно иметь значение, если ожидания возрастут всего лишь на несколько базисных пунктов после заседания FOMC сегодня вечером”, - задается вопросом Харди.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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