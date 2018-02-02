Казахстан увеличил производство и экспорт риса

БАКУ /Trend/ - Казахстан на фоне роста производства риса увеличивает и его экспорт.

Согласно данным Комитета статистики министерства нацэкономики Казахстана, по итогам четырех месяцев 2017/18 МГ (маркетинговый год, сентябрь-декабрь) Казахстан экспортировал 25 тысяч тонн риса, что на 63 процента превышает экспорт прошлого сезона.

Отметим, что в аналогичный период прошлого МГ Казахстан поставил на внешние рынки около 15,3 тысячи тонн риса.

Основными рынками сбыта казахского риса являются Таджикистан, Украина, Монголия, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан.

По итогам 2017 года производство риса в стране составило 185,7 тысячи тонн, что на 3,3 процента больше показателя предыдущего года.

Рисоводство в Казахстане сконцентрировано в основном в Кызылординской области. Площадь посевов риса в области в 2017 году составила более 90 тысяч гектаров, что на 10 тысяч гектаров больше, чем в 2016 году. Намолот кызылординских рисоводов составил 174,9 тысячи тонн (на 3,1 процента больше, чем в 2016 году).

(Автор: Али Мустафаев)

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