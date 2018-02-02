Saxo Bank: Иена побеждает доллар и сбивает его вниз

БАКУ /Trend/ - Иена очень слаба, а пара EUR/JPY и другие пары с иеной поднялись до новых местных высот, ведь решительное заявление Банка Японии о том, что он не заинтересован в прекращении своей политики контроля кривой доходности, было явно принято рынком, сказал в пятницу Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, это значит, что дальнейший рост доходности в других регионах скорее напрямую влияет на японскую валюту, чем на доходность по японским государственным облигациям.

"В последние дни и недели спред между десятилетними немецкими бундесами и японскими государственными облигациями достигает новых высот с 2014 года, а рынок, наконец, реагирует ростом продаж иены, поскольку рухнули надежды на то, что Банк Японии все-таки изменит свою позицию относительно политики контроля кривой доходности", - сказал Харди.

Он отметил, что пристального внимания заслуживает доходность по американским облигациям на рынках, поскольку кривая доходности США растет по всей длине, а доходность по тридцатилетним облигациям, наконец, неспешно подбирается к новым высотам в цикле выше символичного уровня три процента.

"Ориентир доходности десятилетних американских облигаций находится близко (примерно в 20 базисных пунктах) от уровня трех процентов, который многие считают очень важным: он лишь немного ниже шестилетних высот, и мы с 1981 года не сообщали о том, что доходность по десятилетним облигациям США достигла шестилетних высоких уровней. Последние значительные многолетние высоты были зафиксированы – внимание – в июне 2007 года, когда ставка на короткое время превысила местный высокий уровень 5,25 процента и таким образом достигла максимума с 2002 года", - сказал эксперт.

По его словам, сегодня внимание приковано к данным о рабочих местах в США и особенно – к информации о доходах.

"Во многих штатах с первого января повышен размер минимальной зарплаты, и инвесторы также недоумевают относительно того, не повлияла ли недавняя налоговая реформа на заработную плату с учетом надбавок и прочих бонусов. Сюрпризов в плане роста в прошлом году было днем с огнем не найти, однако это будет интересным тестом для устойчивой позиции рынка относительно слабого доллара, если мы увидим, что данные улучшились более чем на 0,1 процента. Ожидается, что рост расходов на заработную плату вырастет на 180 тысяч, но эти данные, скорее всего, будут второстепенными, если не возникнут большие сюрпризы", - сказал Харди.

Эксперт считает, что на следующей неделе валютные трейдеры из стран G10 и с развивающихся рынков "должны держать ухо востро", поскольку будет масса макроэкономических данных, а девять крупных центральных банков из стран G10 и с развивающихся рынков должны огласить решения по ставкам.

"Среди стран G10 внимание сосредоточится на указаниях Резервного банка Австралии в следующий вторник (первое повышение ставок все еще выглядит очень далеким), в четверг – на Резервном банке Новой Зеландии (аналогичная ситуация), а особенно – на Банке Англии (повышается вероятность подъема ставок в мае). Единственный крупный центральный банк на развивающихся рынках, который, возможно, сменит политику – это ЦБ РФ, который в следующую пятницу огласит свое решение после более сильного, чем многие ожидали, уменьшения ставки на прошлом заседании (50 базисных пунктов – в этот раз консенсус составляет 25 базисных пунктов)", - сказал Харди.

Он отметил, что пара EUR/JPY поднялась до нового максимума на фоне роста глобальной доходности, из-за которого иена остается в аутсайдерах, пока Банк Японии сохраняет 10-летний максимальный уровень процентной ставки на/ниже отметки в 10 базисных пунктов.

"В какой-то момент это повлечет за собой дипломатические последствия, но пока любой будущий рост доходности (исключая возможность некрасивого безрискового поведения, которое может сместить фокус) может продолжать переходить на более высокий уровень", - сказал Харди.

Краткий обзор по валютам G10

USD – Что может поднять доллар США, если растущая доходность этого не делает? Пока что движение USD может продолжиться на фоне сегодняшних данных об уровне занятости в США. Обратите внимание, что пара EUR/USD, находящаяся на отметке 1,2600, — это главная точка графика, а уровень Фибоначчи последней масштабной распродажи (61,8 процента) отклонился от значения 1,4000, которое было в 2014 году.

EUR – Единая валюта продолжает наступление, а вчерашнее закрытие на уровне выше 1,2500 в паре EUR/USD держит планку выше, возможно повышение до 1,3000.

JPY – Как было сказано выше, иена может оставаться самой слабой валютой до тех пор, пока доходность по облигациям продолжит подниматься и если аппетит к рискам в то же время не переключится в панический режим.

GBP – Фунт стерлингов пытался достичь чего-то, пойдя против евро, но недавний скачок начал обнаруживать тактические схемы игры на понижение, так что мы остаемся в состоянии неопределенности на отметках от 0,8690 до 0,8800-25 и ожидаем конкретики от заседания Банка Англии на следующей неделе.

CHF – Франк находится в самом выгодном положении, сохраняя сильную позицию по сравнению с сильным евро. Рынок также пересматривает цены на швейцарские ставки вне кривой. Швейцарские 10-летние государственные облигации переходят к положительной доходности в 15 базисных пунктов — это наивысший показатель с середины 2015 года.

AUD – Последние события были крайне неблагоприятными для австралийского доллара, чему поспособствовали и краткосрочные обязательства на кривой доходности, которые выбиваются из общемировых тенденций. Обратите внимание на резкий рост в паре EUR/AUD.

CAD – Пара USD/CAD медленно опускается всё ниже в основном благодаря слабому USD – макроданные следующей недели помогут канадской валюте. Снижение в паре AUD/CAD — это интересный вариант выражения силы CAD на фоне того, что прогнозы доходности для Банка Канады за последние два месяца набрали обороты.

NZD – РБНЗ на следующей неделе поднимется на фоне данных по занятости за четвертый квартал. Трейдеры, играющие на понижение AUD/NZD, затаив дыхание ждут снижения ставки ниже минимального уровня 1,0850, который стал 200-дневной скользящей средней.

SEK – Шведская кривая доходности поднимается агрессивнее, чем европейская, но на рынок это не производит особого впечатления, так как продажи EURSEK находятся далеко от поворотного момента около отметки 9,75.

NOK – Нефть продолжает ютиться на отметке 70 долларов/баррель, а норвежские ставки показывают себя лучше, чем шведские. Сможет ли пара NOK/SEK наконец прорваться выше 200-дневной скользящей средней (1,0220) после долгого топтания на этом уровне?

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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